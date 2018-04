En images: Un projet très en avance sur son temps

La commune de Molenbeek doit son nom aux nombreux cours d'eau qui la traversent. De nombreuses industries s'y sont donc implantées il y a deux siècles. L'une d'elles était Pyrex, connue du grand public pour ses plats en verre allant au four, mais qui produisait également de la verrerie pour les laboratoires. Aujourd'hui, le bâtiment qui abritait Pyrex accueille Architectslab, le bureau d'architecture de Peter-Paul Piot et de William Froidmont.

"Il y a une petite centaine d'années, dans les années 1920, deux bâtiments ont été construits ici : une maison de maître servant de bureau et un dépôt à l'arrière. Dix ans plus tard, un deuxième dépôt a été construit. Ils y stockaient des produits pour le secteur médical : pipettes, cornues, etc. Pyrex a utilisé ces entrepôts jusque dans les années 1950, et les bureaux un peu plus longtemps. Ensuite, il y a eu un grossiste de fruits et légumes."

Comme de nombreux dépôts du quartier maritime ne pouvaient être approvisionnés par de gros camions, ils se sont vidés au fil des ans. Les dépôts de Pyrex ont subi le même sort, pour le plus grand bonheur de deux architectes limbourgeois, tous deux diplômés de Saint-Luc, à Bruxelles. Ils ont ouvert leur bureau en 2002 et, deux ans plus tard, se sont mis à la recherche d'une implantation bruxelloise. "Nous recherchions quelque chose de 400 m², pour un bureau et un loft pour Peter-Paul. Au final, nous nous sommes retrouvés avec 4 000 m²."

Texte Wim Deloof

Je Vais Construire 410