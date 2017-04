En images : Un squelette en bois à l'ambiance contemporaine et cosy

Pour optimiser leurs déplacements professionnels, Thierry et Charlotte ont choisi de s'installer dans une bourgade rurale entre Bruxelles et Louvain-la-Neuve. Après de longues recherches, le couple tombe sous le charme d'un terrain particulier. Sa forme triangulaire ne semble pas idéale de prime abord, mais sa vue dégagée sur le paysage et son orientation sud-ouest sont des qualités très appréciables qui séduisent les futurs bâtisseurs. Le bureau d'architecture Climax prend alors le projet en charge et tire habilement parti des atouts du lieu. Il répartit le programme sur plusieurs volumes, formant un angle ouvert sur les champs en direction des rayons du soleil.

Texte: Marie Delooz

Je Vais Construire 400