En images : Une 'boîte à chaussures' épurée entourée de verdure

Les voisins n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils ont vu se dresser l'ossature acier de la maison. " Ils disaient qu'un vaisseau spatial avait atterri, ce que les maîtres d'ouvrage considéraient comme un très beau compliment, explique l'architecte Pieter Peerlings. L'utilisation de cette méthode était pour eux une évidence car ils avaient une grande affinité pour l'acier. " Pieter Peerlings et sa femme, Silvia Mertens, sont les propriétaires de la maison la plus étroite d'Anvers, une maison mitoyenne de 2,5 m de large, qu'ils ont conçue pour eux-mêmes et dans laquelle ils ont également eu recours à des profilés et cadres en acier. Depuis la création de leur bureau, il y a neuf ans, ils ont déjà remporté plusieurs prix pour leurs projets en ossature acier.

Texte: Katrien Depoorter

Je Vais Construire 400