En images: Une harmonieuse sobriété

Aux yeux des propriétaires, les espaces extérieurs sont au moins aussi importants que les espaces intérieurs. Et ils ne pourraient concevoir de vivre dans des espaces qui manquent de lumière naturelle. Choisir un terrain orienté Nord-Est et à proximité d'une autoroute apparaît donc interpellant. Pourront-ils vraiment profiter de leur jardin ? Cette autoroute ne viendra-t-elle pas perturber leur tranquillité quasi en permanence ? "Je connais les propriétaires depuis longtemps et les ai accompagnés lors de la découverte du terrain, raconte l'architecte Gert De Leersnyder. Ils étaient bien conscients des inconvénients, mais je savais qu'une bonne conception pouvait éliminer ces points négatifs. Ce terrain présente par ailleurs de nombreux atouts. Il se situe dans une rue très calme, sans issue et dans un quartier proche d'un parc naturel. En fait, on a l'impression d'arriver dans une sorte de no man's land où règne une ambiance très conviviale, car ce sont surtout de jeunes ménages qui s'y sont installés."

Texte Katrien Depoorter

Je Vais Construire 410