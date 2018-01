En images: une impression de loft dans une maison isolée

Tom et Kevin adoraient leur loft à Audenarde mais, avec les années, l'envie d'un jardin se faisait de plus en plus pressante. "Si nous avions pu amener notre loft et le poser sur un terrain en friche, cela aurait été parfait", plaisante Kevin. Pendant un temps, le couple multipliait les promenades en voiture, en quête d'un terrain et de sources d'inspiration. C'est ainsi qu'ils ont découvert la maison de l'architecte Tom Mahieu. "Nous l'adorions et lui avions même fait une offre, mais Tom l'a déclinée", se souvient Kevin. Lorsqu'ils ont trouvé un terrain en pente avec une vue magnifique sur le centre-ville, il ne leur a pas fallu longtemps pour choisir à qui confier leur projet. "Nous nous étions entretenus avec un autre architecte mais il voyait surtout les limites du projet, alors que Tom se concentrait sur le positif et les potentialités du terrain", explique Kevin.

Texte: Katrien Depoorter

Je Vais Construire 407