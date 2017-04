En images: Une maison à deux visages

Le jeu du hasard peut parfois donner un tout autre visage à un projet de construction. C'est exactement ce qui s'est passé pour cette maison qui, à la base, devait être une combinaison de deux entités différentes au caractère propre. Le bureau d'architecture gantois OYO architects a conçu, pour cette parcelle trapézoïdale, un volume principal avec garage et jardin, et un duplex adjacent, chaque logement disposant de deux chambres et d'une entrée distincte côté rue. " Le but initial était d'avoir deux entités distinctes, fonctionnant séparément, confirment les architectes Nigel Jooren et Veroniek Vanhaecke. Nous en étions déjà au gros oeuvre fermé quand le propriétaire nous a subitement annoncé qu'il voulait fusionner les deux volumes en un ensemble. Il fallait donc réaliser un lien fonctionnel en relation avec le reste du concept architectural. "

Texte: Tim Janssens

Je Vais Construire 399