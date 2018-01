En images: une maison à deux visages

Au départ, il y avait un terrain vague. Une parcelle à bâtir très étroite (5 m 80) et très pentue, coincée entre deux maisons peu profondes de type bel-étage, construites sur trois niveaux. Comment y faire entrer le programme fourni d'une famille de quatre tout en respectant les contraintes urbanistiques ? C'est un bel exercice de compacité qui s'offre à l'architecte. Creuser le terrain et construire en hauteur, voilà somme toute les options qui s'imposent. Avec l'avantage non négligeable que la compacité permet de limiter la consommation d'énergie.

Texte: Marie Delooz

Je Vais Construire 407