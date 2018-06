En images : une maison à patio parfaitement intégrée dans son environnement

Isabelle et Jean-Pierre, la soixantaine dynamique, voulaient repartir de zéro. Un nouveau départ qui, loin d'être une épreuve, fut une véritable libération. Sans regrets, le couple a vendu son élégante fermette hesbignonne du 18e siècle qui devenait plus un gouffre financier qu'un havre de paix. De leur ancienne vie, ils n'ont conservé qu'une table, un fauteuil et deux chaises, rien de plus ! Leur projet : faire bâtir la maison de leur rêve.

Sous des airs de palissade

Isabelle et Jean-Pierre ne manquaient pas d'idées pour leur nouveau nid : "Nous rêvions d'une maison contemporaine avec une toiture plate. La finition de façade, nous l'imaginions en crépi lisse pour son aspect design". Après avoir visité quelques maisons pour alimenter leur inspiration, les maîtres d'ouvrage ont un gros coup de coeur pour le bois et décident d'ajuster le cap. Ils partent en quête d'un bureau d'architecture spécialisé dans ce créneau. L'heureux élu a répondu à leurs attentes en leur proposant deux volumes : un cube en dur (enduit d'un crépi blanc) adossé à un élément plus léger en bois qui, vu de la rue, prend des airs de palissade.

Texte Vanessa Uyttenhove