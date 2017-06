En images : Une maison de ville mise sur la verdure

Quel contraste avec l'ancienne maison Art déco de Michel et Anne-Marie, devenue trop grande pour eux! Mal isolée, peu pratique et dotée d'un très vaste jardin, la demeure ne convenait plus au style de vie du couple de septuagénaires. Ils aspiraient à un nouveau logis pensé pour l'avenir. Le rêve de Michel et Anne-Marie prend racine au coeur du vieux Uccle, dans une rue bordée d'habitations ouvrières. Dans l'enfilade de petites maisons mitoyennes, une nouvelle façade exprime humblement l'architecture contemporaine.