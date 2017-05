En images: une résidence secondaire minimaliste nichée dans la montagne

La maison aux roses se distingue par son concept épuré et son choix intelligent de matériaux bruts. Construit en béton, acier et en verre, l'édifice se fond parfaitement dans son environnement. L'eau de la piscine centrale creusée au coeur du bâtiment s'harmonise parfaitement avec le béton et l'acier. Le nom "maison aux roses" s'inspire de la couleur particulière des murs extérieurs.