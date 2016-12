Nature et architecture : cinq mariages parfaits réalisés en 2016

Le musée du tremblement de terre à Wenchuan - par Cai Yongjie

Ce musée commémore l'énorme tremblement de terre de 2008 dans la province chinoise de Sichuan. La catastrophe naturelle a coûté la vie à près de 70 000 personnes, dont plus de 18 000 ont disparu. Un mémorial qui fissure la Terre a été placé sur l'épicentre du tremblement de terre.

Le restaurant Bire Bitori - un concept de Tall Arquitectos

Dîner en hauteur? Ce sera bientôt possible au Mexique grâce à ce concept de la chef Maria Andrea Payne et le bureau local Tall Arquitectos. Le bâtiment est accroché à une très haute paroi rocheuse. Le rez-de-chaussée abrite une salle à manger et une piscine a été creusée dans la terrasse. Et dans la salle à manger, les tables sont disposées autour d'un patio, où le sol en verre permet de regarder à l'intérieur du ravin.

Central Park pour tous - un concept de Yitan Sun et Jianshi Wu

Le Central Park new-yorkais est très agréable, mais Yitan Sun et Jianshi Wu regrettaient que les personnes installées dans un appartement ou un bureau ne puissent pas profiter de la verdure. C'est pourquoi ils proposent de creuser l'espace vert afin qu'il soit situé plus bas par rapport aux buildings et que chacun puisse en profiter. Vous trouverez plus d'informations ici.

FPT University - par Vo Trong Nghia Architects

En juin, Vietnam a entamé la construction d'un nouveau campus pour Vo Trong Nghia Architects. Les dessinateurs de Vo Trong Nghia Architects ont consacré beaucoup d'attention aux espaces verts, pour augmenter le bien-être des étudiants et du personnel.

Hyperions - par Vincent Callebaut

Vincent Callebaut étudie depuis longtemps comment marier architecture et durabilité. Dans le cadre de son projet baptisé Hyperions, il a développé un bâtiment dans lequel les gens pourraient vivre confortablement, même si le changement climatique se poursuit. Le complexe intercepte l'eau de pluie qui irrigue les fruits et légumes cultivés par les habitants.