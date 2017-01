Un hôtel forêt tire l'architecture verte vers le haut

La vallée Wanfeng à Guizhou en Chine compte des dizaines de milliers de collines, et elle en aura bientôt une de plus, car le Moutain Forest Hotel se fondra dans l'environnement grâce à son design et sa couverture verte.

"L'objectif, c'est la symbiose", déclare le bureau d'architectes. "La durabilité ne dépend pas seulement de l'économie d'énergie, mais aussi de la biodiversité plus large. Le vrai durable, c'est la symbiose entre l'homme, l'architecture et la nature."

L'hôtel du Cachet Hotel Group comptera 250 chambres.