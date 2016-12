Maison d'architecte à vendre: Claude Strebelle

Ce bâtiment unique sis à Tilff, dans la région de Liège, est un chef-d'oeuvre incontesté de l'architecte-urbaniste Claude Strebelle, l'un des plus grands architectes francophones et fils du peintre Rodolphe Strebelle. L'habitation dispose de 250 m² de surface habitable et se caractérise par un mélange très particulier d'éléments géométriques bruts et raffinés, combinés à des structures voûtées.