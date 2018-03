Primeur: des nouveautés étonnantes du Palais 8

Du bois et des rondeurs

Les constructions en bois massif sont la spécialité de Stabilame. La firme belge réalise des panneaux en CLT (bois lamellé-croisé), une technique généralement utilisée par les Autrichiens. Et qui ne permettait pas beaucoup de fantaisie jusqu'ici. Le constructeur a trouvé le moyen de créer des parois courbes qui peuvent s'adapter à tout type de bâtiment, qu'il soit résidentiel ou professionnel. Cette innovation, fabriquée dans la nouvelle usine de Mariembourg, est en outre conçue avec des essences locales, telles que l'épicéa, afin de limiter l'impact environnemental, déjà fortement réduit grâce entre autres à une production quasi-inexistante de déchets. Le CLT offrirait, selon Stabilame, de très bonnes qualités thermiques, acoustiques et portantes et formerait une barrière contre les ondes magnétiques. Les panneaux, préfabriqués en usine, sont montés rapidement sur place, ce qui réduit la durée du chantier.

Bois ou brique ?

Jusqu'à présent, il fallait d'abord choisir la méthode de construction qu'on souhaitait mettre oeuvre - traditionnelle ou en bois - et ensuite se tourner vers les firmes spécialisées. Thomas & Piron propose une nouvelle approche: les clients indécis peuvent désormais pousser la porte de cette entreprise et obtenir toutes les informations relatives aux deux méthodes. On le sait, la firme s'est lancée dans la construction à ossature bois en 2011 en lançant sa filiale Tom Wood. Aujourd'hui, les branches construction traditionnelle et ossature bois sont présentées par un seul et même interlocuteur, dont la mission est de fournir des informations qui se veulent complètes. Les 14 maisons témoins présentes un peu partout en Wallonie accueillent également les visiteurs avec des explications sur les deux techniques. De quoi permettre à Thomas & Piron d'élargir son champ d'action pour capter un plus grand nombre de clients.

Texte: Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens