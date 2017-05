3e édition de la Journée de la Rénovation: Projets à visiter gratuitement en Wallonie et à Bruxelles

Le succès de la rénovation n'est plus à démontrer. Celle-ci peut prendre différentes formes : pièces ciblées, choix des matériaux, technologies, isolation, sous-traitance, extension, etc. Pour qui veut transformer ou agrandir son habitation, il s'agit d'un choix pratique qui garantit un contrôle sur le budget et sur le planning fixé.

Les banques proposent des formules de financement spécifiques à la rénovation, comme le crédit hypothécaire (emprunt de sommes plus conséquentes - supérieures à 50.000 € - durée de remboursement plus longue et à des taux très avantageux) ou encore le prêt à la rénovation (sommes moins importantes - à partir de 2.000 € - taux fixe, garanti et sans frais supplémentaires). Se lancer dans une rénovation et en établir son budget nécessitent donc une préparation soignée et approfondie.

Découverte et inspiration

Dans ce contexte, la Journée de la Rénovation tombe à point nommé : elle offre aux particuliers la possibilité de rencontrer des professionnels de la construction capables de les guider tout au long du processus, mais aussi de leur fournir des conseils appropriés ou de leur présenter leurs projets.

Au cours des deux précédentes éditions, plus de 100 projets ont été visités par près de 4.000 intéressés partout en Wallonie et à Bruxelles. Les projets présentés sont de natures diverses et portent tant sur les appartements urbains que sur les fermettes de campagne. Les architectes responsables sont présents sur place pour répondre à toutes les questions techniques et pour expliquer en détail les solutions mises en oeuvre pendant le chantier.

Nouveauté cette année : afin d'assurer une certaine diversité des expériences, des entrepreneurs présenteront également certains de leurs projets de rénovation.

Toutes les informations pratiques sont reprises sur la page Facebook de l'événement et sur le site www.journeedelarenovation.be. Ce dernier présente les types de rénovations, la localisation exacte des projets et la liste des architectes qui participeront à l'édition 2017.