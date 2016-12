À l'ère de l'internet de l'animation numérique, il ne faut plus être physiquement présent pour admirer un nouveau bâtiment. Et admirer est bel et bien le terme qui convient, car la philharmonie construite par les architectes Pierre de Meuron, Jacques Herzog et Ascan Mergenthaler, les sommités à qui on doit aussi le Tate Modern à Londres, est fantastique.

