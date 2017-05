Au terme de sa première rencontre avec Matthias et Lien, Nicolas Blondeel a su d'emblée qu'il allait se charger des travaux. "Le courant est tout de suite passé entre nous, et la partie qu'ils avaient déjà entièrement rénovée me plaisait, parce qu'elle était sobre, maîtrisée et conviviale, explique l'architecte. Nous étions clairement sur la même longueur d'onde." Matthias et Lien se sont, eux aussi, très vite sentis en confiance.

Texte: Katrien Depoorter

Je Vais Construire 401