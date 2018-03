En images: Budget minimal, effet maximal

Dans la vie, le hasard joue un rôle majeur. Cette jolie maison mitoyenne, qui n'était absolument pas prédestinée à subir la profonde rénovation réalisée il y a quelques années, le prouve. Jeune architecte, Katrien Delespaul vivait dans le centre de Louvain. Elle louait un appartement moderne, mais le loyer était élevé. Par l'intermédiaire d'amis, elle a un jour appris que, pour le même prix, il y avait toute une maison à louer dans le centre de Kessel-Lo, de l'autre côté de la gare. "Il s'agissait d'une chouette maison, mais je n'avais pas vraiment envie d'y habiter. Le simple vitrage et l'environnement bruyant ne me tentaient guère. Malgré tout, j'ai eu l'impression qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose, surtout au vu de la situation fantastique (à quelques minutes de marche de la gare, des magasins, du parc, etc.). En fin de compte, nous avons décidé de nous lancer. Après trois mois d'insistance, la propriétaire a accepté de vendre la maison, et notre aventure de rénovation a pu commencer."

Texte Tim Janssens

Je Vais Construire 409