En images: Derrière l'écrin de briques

Le hasard fait souvent bien les choses. Lors d'un passage imprévu dans un quartier animé d'Uccle, Julien, professionnel de l'immobilier, repère une maison à vendre coincée entre deux bâtiments plus élevés. Avec son regard affûté, le jeune homme décèle aisément son potentiel : trois niveaux d'appartement à rénover avec la possibilité de faire une extension de volume en toiture. L'affaire est rapidement bouclée. Mais le destin ne s'arrête pas en si bon chemin. Lors de la vente de l'immeuble, Julien fait la connaissance de l'architecte Françoise Vogeleer avec qui le courant passe à merveille. Ils se lancent alors ensemble dans le projet de rénovation de la maison mais aussi... dans un projet de vie en commun !

Coup de jeune

Le nouveau propriétaire projette de rénover le deuxième étage de la maison pour s'y installer. N'ayant subi aucune modification depuis la construction du bâtiment, l'appartement était précisément dans son jus... Luminosité défaillante, pièces exiguës, circulation compliquée, techniques obsolètes, le tableau est somme toute peu enviable. La pièce centrale, isolée par des portes, était sombre, et la toute petite cuisine, reléguée à l'arrière, était uniquement accessible par la minuscule salle de bains. Mais la vision d'un intérieur contemporain et lumineux se concrétise rapidement. Le projet de Françoise Vogeleer va en effet métamorphoser complètement les lieux et leur donner une nouvelle vie.

Je Vais Construire 405

Texte: Marie Delooz