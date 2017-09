En images: Extension des plaisirs

La maison quatre façades que les propriétaires ont acquise en 1986 est située au bout d'un chemin privé, à côté d'un lotissement regroupant une poignée de logements. Mais le lot qui jouxte la maison est le seul à n'avoir jamais été construit. Lorsque celui-ci s'est retrouvé à la vente au terme de plusieurs années, les propriétaires ont sauté sur l'occasion pour l'acquérir et réaliser leur projet d'extension tout en étendant leur jardin. Leur souhait était de créer un lieu de réception convivial et de rassemblement familial, regroupant dans un seul espace ouvert une cuisine, une salle à manger, un salon et une terrasse. "En clair, nous voulions avoir un bel espace pour faire la fête !" résument les occupants. Il ne restait plus qu'à trouver l'architecte qui pourrait concrétiser leur envie. C'est en découvrant non loin de chez eux la transformation de la maison de Jean-Marc Douhard, du bureau Quattro Concept, qu'ils se sont décidés à lui confier leur projet. "Nous avons directement flashé sur cette transformation, qui correspondait bien au caractère plus contemporain que nous voulions donner à notre extension."

Texte Stephan Debusschere

Je Vais Construire 404