En images: L'esprit cabane

Le projet a pris place sur une parcelle tout en longueur jusqu'alors uniquement occupée par l'habitation des maîtres d'ouvrage, construite à l'une des extrémités. À l'autre extrémité, le mur d'enceinte qui délimite la propriété est percé d'un porche en bois permettant aux propriétaires de garer leurs véhicules sur le terrain. Initialement, leur souhait était simplement de placer un carport à cet endroit. L'idée d'aller plus loin en faisant construire deux petits logements par-dessus et de les mettre en location est venue dans un second temps. "Une fois le projet lancé, nous nous sommes renseignés auprès de la CCAT (Commission de consultation d'aménagement du territoire, ndlr), afin de connaître les contraintes au niveau du code de l'urbanisme. En effet, au niveau du plan de secteur, la zone de chantier se trouve en zone habitable et en centre ancien protégé", commentent les architectes de l'Atelier Meunier Westrade. Des contraintes assez strictes, qui ont porté sur la volumétrie ainsi que sur les matériaux.

Texte Stephan Debusschere

Je Vais Construire 409