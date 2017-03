En images: La suprenante transformation d'un ancien garage

Le maître d'ouvrage cherchait depuis longtemps une maison à son goût dans la commune bruxelloise de Watermael-Boitsfort où il a grandi. Après la visite de plusieurs autres biens en compagnie de l'architecte Alexandre Samuel, l'annonce de la mise en vente de deux bâtiments accolés, qui appartenaient à l'origine à une société de déménagement et comprenaient des garages assortis d'un logement aux étages, lui avait donné l'intuition que cette fois était la bonne. " J'ai toujours été attiré par les bâtiments aux allures industrielles. Lorsque j'ai découvert les espaces, les volumes et tout leur potentiel, j'ai immédiatement eu un coup de coeur ", raconte le nouveau propriétaire, qui a d'ailleurs souhaité récupérer et exploiter un maximum d'éléments d'origine, tels que la porte de garage, l'escalier, les portes intérieures, certains planchers ainsi que des luminaires.Il a cependant dû convaincre son épouse du bien-fondé de son engouement, car l'état du bâtiment exigeait d'importants travaux pour pouvoir devenir une vraie maison familiale.

Je Vais Construire n° 398

Texte: Stephan Debusschere