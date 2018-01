En images: Les vieux murs mis en scène

C'est une histoire de famille qui prend ses racines dans un vieux fournil, et va de la grand-mère qui y faisait le pain au gîte contemporain où tout le monde met la main à la pâte, en passant par des années de rangement pour les vélos des uns et le bric-à-brac des autres. Depuis que la propriété appartient à la famille - soit plusieurs générations -, le bâtiment a toujours été là, se dégradant au fil des ans. Avant de connaître une réaffectation et des travaux de grande ampleur, qui permettent aujourd'hui aux propriétaires de pouvoir accueillir invités, mais aussi enfants, conjoints et (futurs) petits-enfants. Juste retour des choses !

Le nouveau chapitre débute il y a quelques années. Les propriétaires souhaitent profiter de l'énergie solaire via la pose de panneaux photovoltaïques, mais leur toiture est garnie de lucarnes qui projettent de l'ombre sur l'espace disponible. La solution ? Les placer sur le fournil installé sur la propriété, non loin de la maison. Le bâtiment est petit, mais il est intéressant et bien orienté. Vu son état de délabrement, le fils du couple, Tristan Jadoul, architecte, leur propose de le rénover. "Il nous a dit : On va faire les choses en grand !, sourit le propriétaire. Nous avons cinq enfants qui ont quitté le nid, et nous avons toujours aimé avoir du monde à la maison. Le fournil est un bâtiment avec un peu de cachet, et il était dommage de ne rien en faire. L'idée a donc été de le transformer en gîte." La configuration des lieux s'y prête de surcroît parfaitement puisqu'un sentier communal longe la propriété, garantissant un accès indépendant au logement.

