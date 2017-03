En images: Un appartement à deux hauteurs

L'appartement, situé au premier étage d'une maison de maître, avait été rénové à la va-vite pour être vendu. Sans hésiter, les nouveaux propriétaires - l'architecte Alizée Dassonville et son époux Maxime - ont fait table rase de l'existant dans le but de concevoir un projet de qualité capable de mettre en valeur les atouts du lieu. " Cet appartement de 80 m² présentait toute une série de lacunes, à savoir une seule chambre surdimensionnée et éloignée de la salle de bains, des pièces de vie petites et mal orientées, l'absence de cave ; mais il avait aussi de belles qualités : un volume important, une agréable luminosité et un caractère ancien ", explique l'architecte. Un potentiel suffisamment intéressant pour se lancer dans un profond réaménagement.

Texte: Marie Delooz

Je Vais Construire n° 398