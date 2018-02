En images: un cocon de lumière au grenier

Située dans la commune bruxelloise d'Ixelles, la maison a été acquise en 1984 par le couple de propriétaires en vue d'y installer un commerce au rez-de-chaussée - toujours existant - et de mettre en location les deux étages aménagés en appartements. Le comble, au troisième étage, présentait pour sa part deux niveaux. Les propriétaires se sont attelés à son aménagement après avoir terminé le commerce et les deux appartements. Une entreprise qui s'est avérée fastidieuse car l'affaissement de la cheminée du voisin avait perforé la toiture, tandis que la mérule avait envahi les planchers... À cette époque, les propriétaires ont profité de la réfection de la toiture pour en couper une partie à l'arrière afin de placer un châssis ouvrant et de créer une vraie terrasse, ce qui a bien entendu exigé un permis d'urbanisme.

Trente ans plus tard, les propriétaires, installés à l'étranger, décident de moderniser et d'optimiser cet espace qui leur sert de pied-à-terre lors de leurs séjours à Bruxelles. Lorsqu'ils contactent l'architecte Le-Nhu Dao, la configuration des espaces est déjà telle qu'on la retrouve aujourd'hui.

Je Vais Construire 408

Texte Stephan Debusschere