En images: Un loft à contre-pied

En franchissant la porte d'entrée à front de rue (une rue assez animée), on entre d'abord dans un couloir commun d'appartements comme il en existe tant à Bruxelles. Au fond, une porte cochère privée. Elle s'ouvre sur un univers très différent où règne un calme paisible. Nous sommes dans la cour-jardin des deux lofts jumelés.

Situé à Schaerbeek, l'entrepôt - en raison de sa taille et de l'ampleur des travaux à entreprendre - avait découragé plus d'un acheteur potentiel : plus de 150 visites avaient déjà eu lieu, sans succès. De plus, en raison d'un problème de densification du quartier, la ville ne voulait pas céder le bâtiment à un promoteur qui le transformerait en appartements. Deux couples (soit quatre personnes, dont trois architectes !) ont pourtant eu le coup de coeur. "Pour maximiser nos chances d'aboutir, nous sommes allés voir la commune avec les plans de notre projet que nous avions divisé en deux logements privés. Et ce fut accepté."

Je Vais Construire 406

Texte: Vanessa Uyttenhove