En images: Un loft façon duplex

Contacté par un client qui souhaitait acquérir un bien atypique, Olivier Provoost n'a pas hésité à lui proposer un ancien entrepôt qu'il avait déjà dans son collimateur. "Il se fait que nous avions déjà en vue cet entrepôt en intérieur d'îlot à Schaerbeek. Accessible via une porte cochère au travers d'un immeuble résidentiel situé à front de rue, ce bâtiment inoccupé était en vente depuis un certain temps. L'une des particularités de cet entrepôt était qu'il comportait un petit jardin à l'arrière, une cour à l'avant ainsi qu'une verrière centrale qui l'éclairait. Il présentait donc un grand potentiel."

Après s'être renseigné sur la faisabilité d'une reconversion de cet entrepôt en bureau et logements, l'architecte a été mandaté par son client pour réaliser la division du bâtiment en quatre unités, à savoir un espace professionnel et trois lofts. Mais cette mission ne s'est pas arrêtée là. "Nous sommes partis d'une structure brute, avec un travail initial de gros oeuvre et de répartition des surfaces, mais le maître d'ouvrage nous a finalement mandatés pour faire aboutir le projet de manière très précise, en dessinant les mobiliers et en aménageant les unités de logement jusque dans leurs moindres détails." Le projet dans sa totalité présente aujourd'hui un espace de bureau et un loft au rez-de-chaussée, ainsi que deux lofts sur le plateau supérieur, dont un est devenu un duplex. La grande toiture plate, entièrement rénovée et isolée, a en effet permis de poser un nouveau volume habitable accueillant des fonctionnalités complémentaires et amenant la surface totale de ce duplex à quelque 260 m².

Texte Stephan Debusschere

Je Vais Construire 404