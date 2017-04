En images: Un penthouse avec une vue imprenable

Dès le début de leur association en 2014, sous la dénomination de Hunington & Mills, les deux architectes ont souhaité être davantage qu'un " simple " bureau d'architecture. " Un peu à l'image du mouvement Arts & Crafts anglais, nous ne voulions pas nous limiter au seul aspect de la conception. La mise en oeuvre nous intéresse au moins autant. Nous sommes donc à la fois un bureau d'architecture et une entreprise de travaux. Et si nous collaborons avec quelques sous-traitants, nous réalisons nous-mêmes l'essentiel du travail. Nous considérons par ailleurs la rénovation plus intéressante que la construction. Nous aimons être stimulés par les contraintes, et a fortiori lorsque le bâtiment à rénover a du caractère comme ce fut le cas dans ce projet. " Hormis les travaux d'électricité, les architectes ont tout réalisé eux-mêmes. L'opération de rénovation s'est déroulée sur environ dix mois.

Texte: Stephan Debusschere

Je Vais Construire 400