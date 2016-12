En images: Une maison mitoyenne avec vue époustouflante

Lors d'un week-end portes ouvertes " Ma Maison Mon Architecte " en 2007, les maîtres d'ouvrage ont visité la maison particulière abritant le bureau de MarS Architecten, à Vilvorde. " Un premier contact a été établi à ce moment. La recherche ultérieure d'un terrain à bâtir a été une autre paire de manches, jusqu'à ce qu'ils trouvent cette magnifique parcelle, racontent les architectes Myriam Vangenechten et Stephan Van Wassenhove. La vue de la parcelle à partir du premier étage de la maison voisine n'a fait que confirmer le potentiel du terrain. "

Il est difficile de s'imaginer qu'il s'agit d'une maison mitoyenne lorsqu'on découvre la vue époustouflante à l'arrière de la maison. Les architectes ont dès lors axé toute l'activité sur l'arrière et inversé les fonctions. " La zone de nuit se situe au niveau du jardin - c'est-à-dire un mètre et demi sous le niveau de la rue -, tandis que les espaces de vie ont été aménagés à l'étage. Les maîtres d'ouvrage accordaient plus d'importance à la beauté du panorama qu'au contact direct avec le jardin. Nous avons dès lors profité de l'inclinaison naturelle du terrain qui présente un dénivelé de pas moins de 8 mètres entre la rue et l'extrémité du jardin. "

Texte: Elien Haentjens

Je Vais Construire n° 396.