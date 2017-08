En images: Une maison tout en longueur

Le projet de l'architecte Gert De Leersnyder, à Malines, fait partie de cette seconde catégorie. Vous passeriez sans sourciller devant la grande porte, même si celle-ci laisse effectivement supposer que le bâtiment a abrité un atelier il y a plusieurs années. "La maison a quasi cent ans. Au départ, c'était une usine de meubles. Ensuite, ce fut l'entrepôt d'un imprimeur, puis un club sportif. Finalement, nous l'avons rachetée à un installateur électrique qui trouvait l'espace beaucoup trop grand."

Gert et sa femme ont acheté l'immeuble avec des amis. "Ce sont eux qui ont attiré notre attention sur la maison. En fait, ils voulaient construire une maison. Et ils avaient déjà un terrain en vue. Mais avant de démarrer, ils m'ont demandé mon avis d'architecte sur cette maison, pour évaluer son potentiel. C'était un trou noir avec des plafonds verts et du béton partout. Tout était entièrement bâti. Et pourtant, le bâtiment dégageait quelque chose."

Je Vais Construire 403

Texte: Wim Deloof