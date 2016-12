En images: Une spacieuse chambre sous le toit

La situation existante

La maison étant en travaux, le grenier sert temporairement d'espace de rangement. Nathalie voudrait y aménager la chambre principale. Les cheminées ont déjà été démolies, deux fenêtres de toit ont été placées, et la toiture a été entièrement isolée. L'idéal serait toutefois d'isoler encore les pignons. Un escalier (qui ne peut plus être déplacé) permet déjà d'accéder au grenier. L'électricité et le chauffage n'ont pas encore été installés mais sont prévus pour bientôt.

Les souhaits

L'espace disponible forme un joli point de départ pour une grande chambre. Mais si le grenier perd sa fonction première, c'est aussi tout un espace de rangement qui disparaît. Ce manque devra donc être (partiellement) compensé. En revanche, il n'est pas nécessaire de prévoir de placards pour les vêtements, puisqu'un dressing est prévu à l'étage inférieur. Cela laissera peut-être un peu de place pour un mini-salon... Nathalie et son conjoint souhaitent en tout cas que le faîte reste visible. Une telle hauteur représente en effet une belle plus-value en termes de sentiment d'espace. Les poutres peuvent également être apparentes. Outre les deux fenêtres de toit déjà placées, tout apport de lumière supplémentaire sera le bienvenu.

Description

Le projet consiste à cloisonner la cage d'escalier par une fenêtre intérieure côté chambre et par une cloison côté stockage.

Deux fenêtres de toit sont ajoutées afin d'optimiser l'apport de lumière naturelle. La première se trouve près de la grande fenêtre existante, la seconde au niveau du salon. La fenêtre intérieure permet de laisser passer la lumière dans la cage d'escalier.

Des rangements sur mesure comblent les espaces perdus sous les pentes du toit, de part et d'autre de la chambre.

À l'arrière du lit, on retrouve un meuble composé d'armoires, d'une tête de lit et d'une niche face au salon, pouvant éventuellement accueillir une télévision. Cette niche est décalée par rapport à l'ensemble pour lui donner un relief supplémentaire. La couleur accentue aussi ce sentiment.

La menuiserie et l'espace de stockage permettent de ranger les éléments se trouvant actuellement dans le grenier tout en restant esthétique et en harmonie avec sa nouvelle fonction.

Je Vais Construire n° 396.