Namur lance l'opération "Renov'Energie" un accompagnement pour les projets de rénovation

Après avoir réalisé cet hiver une thermographie aérienne des bâtiments qui sera présentée au sein d'une cartographie 3D le 22 mai prochain et qui a pour but de conscientiser un maximum de citoyens sur l'importance de l'isolation, la Ville poursuit son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Par voie de marché public et s'inspirant de la ville de Gembloux, Namur a désigné deux experts en énergie afin d'aider et accompagner toutes celles et ceux, citoyens, commerçants, mais aussi entreprises qui désirent rénover leur bâtiment, mais qui ne savent pas comment s'y prendre ou par où commencer.

Ces experts seront notamment à disposition pour analyser l'état du bâtiment, ses équipements, juger leurs performances, opérer les choix prioritaires en matière d'investissement, accompagner dans les démarches de demande de prêt à 0% et de primes, mais aussi analyser les devis d'entreprises locales. En effet 25 entreprises locales ont été sélectionnées après un appel à candidatures pour figurer en tant que partenaire du projet.

Ainsi, les experts peuvent proposer aux citoyens, différents devis en matière d'isolation, de châssis, de panneaux photovoltaïque, toitures ou encore chauffage, le tout via des entreprises locales ne travaillant qu'avec des éco-matériaux.

Le service proposé est gratuit, mais fonctionne via une caution de 80 euros qui est récupérable une fois les travaux entamés. Les experts sont quant à eux rémunérés à la commission, la ville leur versant 3% du montant des travaux, une fois ceux-ci terminés, de même que les entreprises sollicitées. Une série de séances d'informations sont programmées en mai.