Quel budget faut-il pour transformer un garage de 20 m² en studio ?

Chambre dans la maison

"Les décennies à venir, le thème du vieillissement gagnera encore en importance" déclare l'architecte Bart Biesemans. On estime qu'en Flandre le nombre de personnes âgées de 65 à 79 ans augmente de 37% d'ici 2030. Le nombre de personnes plus de 80 ans atteindra probablement les 43%. Comme il semble peu probable que les maisons de repos existantes puissent répondre à cette demande, on stimule les parents à vivre le plus longtemps possible chez eux.

"De plus en plus souvent, nous allons devoir chercher des solutions pour les personnes âgées qui ne peuvent ou ne veulent pas aller en maison de repos. Accueillir ses parents chez soi est une possibilité", déclare Biesemans. Si vous ne voulez pas transformer la maison, et il vous reste une chambre à coucher, vous pouvez les prendre à la maison. Il faut évidemment être sûr d'en avoir envie tous les deux, car cela compromet la vie privée.

Transformer son garage

Vous voulez tout de même transformer une partie de la maison, telle que le garage? Alors, vous pouvez transformer ce garage en studio. Imaginons que vous ayez un garage de 20 m² et que vous voulez y faire vivre un parent. Quel budget vous faut-il ?

"Cela dépend évidemment de ce que vous voulez et de l'aspect actuel du garage. Vous voulez une grande fenêtre à glissière ? Comment sera la salle de bains?", explique Biesemans. "Vous pouvez construire un studio de 20 000 ou de 200 000 euros. Vous pouvez le rendre aussi cher que vous voulez." Cependant, cela dépend aussi des travaux à faire. Il se peut que votre garage soit déjà isolé. Partons du principe que vous allez aménager une salle de bains et une chambre à coucher, et éventuellement un petit coin salon.

"Il faut de toute façon enlever la porte de garage et la remplacer par un mur. Et il faut peut-être percer des fenêtres pour faire entrer plus de lumière dans le studio", déclare l'architecte. Les sols et les murs seront probablement pourvus d'isolation supplémentaire. "Une isolation intérieure revient vite à 60 euros le mètre carré. Il faut y ajouter des travaux de plomberie, pour la salle de bains", déclare Biesemans. "Je pense qu'en principe il y a moyen de transformer son garage en studio pour 15 000 hors TVA. C'est une estimation approximative qui dépend évidemment de la situation."

Habitat kangourou

Vous tenez tout de même à votre vie privée? Alors, l'habitat kangourou peut être une solution. Il consiste à vivre à deux familles sur un terrain. Vos parents vivent dans le bâtiment à côté de vous par exemple ou à l'étage en dessous ou au-dessus. Grâce à ces deux unités d'habitation, on vit de manière tout à fait séparée et on conserve sa vie privée. Pourtant, on est tout près. Dans tous les cas : discutez bien de toutes les options, et communiquez sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas.