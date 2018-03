Quelles rénovations vaut-il mieux (ne pas) faire soi-même ?

Kit pour le bricoleur

Les kits d'autoconstruction sont parfaits si vous voulez faire beaucoup de rénovations. On en trouve notamment pour l'électricité, les sanitaires, l'aération et le chauffage. Ces kits décrivent comment les installer. Certains professionnels trouvent même pratique que vous posiez vous-même le chauffage par le sol - qui est un travail peu ardu pour eux.

Il est parfaitement possible d'isoler ses murs, placer du gyproc et de peindre soi-même. Les sols en stratifié, qui disposent d'un système à encliqueter facile, se posent en une, deux, trois. En revanche, plâtrer parfaitement un mur est plus difficile.

Murs en briques Lego

Vous pouvez faire les petits travaux de maçonnerie, remplir des trous par exemple, vous-même. Par contre, le travail de maçonnerie est une autre paire de manches. À moins de ne pas travailler avec des briques, mais avec un produit tel que les éléments de construction Izodom. Ces derniers ressemblent à de véritables briques Lego, faciles et rapides à empiler. Les briques - fabriqués en matériau EPS léger - respectent la législation européenne.

Travaux de démolition

Beaucoup démolissent eux-mêmes des parties de la maison. Vous pouvez le faire vous-même, mais mieux vaut consulter un architecte ou un autre expert avant de vous mettre à démolir. Pour les travaux structurels, faites-vous assister par des experts. Ils vous diront quels murs ou parties démolir sans que la maison s'effondre. Demandez-leur quels sont les murs porteurs et où placer une poutre en acier.

Travaillez aussi dans le sens inverse: commencez par le toit et démolissez vers le bas. Si vous faites faire ce travail par des professionnels, vous aurez une garantie, car ils sont assurés. Pour placer du roofing aussi, mieux vaut faire un appel à un professionnel, afin d'éviter les fuites.

Proposer gratuitement

Vous pouvez aussi vous faciliter la vie en déléguant le sale travail à d'autres. Vous pouvez proposer gratuitement certaines choses en ligne - tuiles, portes ou fenêtres - ou même les vendre. Les personnes intéressées peuvent alors les démonter et les démolir. C'est un double bénéfice : vous ne devez ni vous salir les mains ni payer les déchets. Vous pouvez peut-être même vous faire payer.

Pensez aussi à...

Sachez que les particuliers paient 21% de TVA sur les matériaux. S'ils sont posés par des professionnels, vous ne payez que 6%. Du coup, vous payez parfois autant si vous les faites poser que si vous les posez vous-même.

Calculez aussi le temps que ça vous prend. Si vous plâtrez mal un mur, vous aurez encore plus de travail après coup. Demander conseil à un expert peut vous épargner beaucoup de misère. Réfléchissez donc avant d'agir.