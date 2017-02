Six erreurs à éviter quand on rénove

Dans son ouvrage Travaux de rénovation : 6 erreurs à éviter si vous ne voulez pas transformer vos travaux en catastrophe financière ou en grosse dépression, Geoffroy Bossiroy résume assez bien ce que tous les professionnels du secteur, architectes, conseillers PEB..., se tuent à répéter. En voici un bref aperçu :

Erreur 1 : Se lancer sans préparation

Connaître sa capacité financière constitue le nerf de la guerre. En cas de dépassement budgétaire, seules deux solutions s'offrent à vous : augmenter votre mise ou diminuer vos dépenses.

Erreur 2 : Faire appel à des amis entrepreneurs sans comparer

Personne n'est parfait. Faire aveuglément confiance à des amis sans établir de comparaison avec d'autres entreprises n'est pas une bonne idée.

Erreur 3 : Ne pas se fixer d'objectifs précis

Moins vos objectifs sont précis, plus nombreux seront les imprévus. Évitez par ailleurs les modifications en cours de chantier, car tout travail supplémentaire sera payant.

Erreur 4 : Négliger la coordination des entreprises

Un entrepreneur qui intervient sur chantier ne dispose pas toujours d'une vision globale des travaux à réaliser. Si vous n'êtes pas prêt à assumer la coordination du chantier, faites-vous assister par un professionnel.

Erreur 5 : Ne pas prévoir de planning

Établir un planning reprenant les dates d'intervention et les délais d'exécution de chaque entreprise vous évitera un chantier interminable.

Erreur 6 : Ne pas garder de trace écrite de vos échanges

Les paroles s'envolent... Chaque commande et chaque accord avec l'entrepreneur et l'architecte doivent être transcrits sur papier et communiqués aux différentes parties.

Tout cela semble tellement évident, me direz-vous. Peut-être... Mais un homme averti en vaut deux ! Il serait dommage de connaître ces principes et de ne pas les mettre en pratique.