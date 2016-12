Une ancienne infirmerie réaffectée (en images)

L'ancien hôpital militaire a subi une métamorphose complète. Le domaine froid et fermé est devenu une zone résidentielle ouverte, baignée dans la verdure. Autrefois, le site a fait successivement office de fort de défense, d'hôpital et d'arsenal. Ces dernières années, il a été réaménagé en une zone piétonne unique, avec un magnifique parc. Plusieurs architectes de renom ont élaboré un plan directeur cohérent pour préserver l'harmonie entre les imposants bâtiments classés. Cela a donné naissance à un nouveau quartier attrayant, qui accueille près de quatre cents logements, un restaurant de prestige et plusieurs autres fonctions urbaines (espaces culturels, commerciaux, de services et de bureaux). Le nouveau nom de ce quartier - 't Groen Kwartier (le quartier vert) - illustre parfaitement l'image de l'ensemble : une confrontation intrigante entre l'ancienne âme de l'architecture de la caserne, et la nouvelle dynamique très fraîche engendrée par la réaffectation des bâtiments dégradés.

Texte: Tim Janssens

