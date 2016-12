Une extension évolutive (en images)

Ils ont eu le coup de foudre il y a 17 ans ! Cette grande maison bourgeoise en pierre, construite à Malmedy en 1928, avait tout pour leur plaire... Espace, volume, authenticité. Mais la vie de la famille évolue, et ce qui était adapté hier ne convenait plus aujourd'hui... Les manques se sont faits sentir. Pas au niveau de l'espace - la surface habitable était bien suffisante - mais en matière d'ouverture : les petites baies et l'orientation peu avantageuse ne favorisaient pas la pénétration de la lumière naturelle au coeur du bâtiment. Quant au jardin, situé en bord de voirie, il était peu fréquenté. La maison s'implante en effet à l'angle de deux rues. " Nous sommes en plein centre-ville, nous avions peu d'intimité, se souvient la propriétaire. Nous cherchions une solution pour fermer le terrain et changer notre façon de vivre en profitant plus de la lumière. Nous avons réfléchi longtemps ! " Ils ont finalement contacté l'architecte Guy Jamaigne, " qui est venu chez nous et a tout de suite capté nos besoins. On n'avait pas d'expérience de la construction, mais on savait ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. On a discuté une demi-heure, il a dessiné une esquisse, cela correspondait parfaitement à ce que nous attendions ! "

Texte: Anne-Catherine De Bast

