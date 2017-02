Vivre au bureau

Il ne s'agit pas ici de camper sur votre lieu de travail, mais de vivre dans un ancien immeuble de bureaux. Car Bruxelles arrive à la deuxième place européenne (après Zurich) du nombre de mètres carrés de bureaux par habitant. La Région bruxelloise compte en effet pas moins de 1 million de m² sont vacants et ne répondent plus aux exigences actuelles en matière d'espaces de travail ! Depuis quelques années, divers promoteurs ont compris l'enjeu de ces surfaces disponibles et les transforment en nouveaux ensembles résidentiels. L'un des derniers projets en date est la reconversion de la Tour Léopold, construite à Evere en 1976 et acquise par Matexi en 2014 pour en faire un ensemble de 200 logements contemporains passifs ou basse énergie.

Ce projet présente de nombreux atouts et peut faire figure d'exemple. Ses principaux avantages sont de densifier le logement dans un quartier riche en services et commerces et de circonscrire le chantier dans une zone réduite, limitant ainsi les nuisances pour les riverains. Complémentairement, il n'y a aucun risque de parking sauvage au niveau de la voirie puisque plus de 370 emplacements sont disponibles en sous-sol. Enfin, on notera que le projet prévoit des espaces collectifs de rencontre ainsi que la création de terrasses extérieures pour chaque logement. On peut regretter que le projet n'inclue pas suffisamment la notion de mixité sociale et que les logements ne soient financièrement accessibles qu'aux ménages et familles disposant de revenus confortables. Mais ne nous leurrons pas, si la Région bruxelloise veut faire revenir la classe moyenne en ville, elle se doit de lui offrir un cadre de vie à la hauteur de ses attentes.